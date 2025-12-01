Росатом готовит тендерную документацию для АЭС в Саудовской Аравии

Дата конкурса еще не назначена, отметил вице-премьер России Александр Новак

ЭР-РИЯД, 1 декабря. /ТАСС/. Росатом готовит тендерную документацию для строительства АЭС в Саудовской Аравии, дата конкурса еще не назначена. Об этом журналистам сообщил вице-премьер России Александр Новак.

Он уточнил, что конкретную дату должны определить власти Саудовской Аравии, однако пока она не назначена. "Идет подготовка к тендеру - сейчас [идет] такая стадия", - сообщил Новак.

В октября глава Росатома Алексей Лихачев сообщал журналистам о том, что госкорпорация шаг за шагом продвигается в том, чтобы выиграть тендер в Саудовской Аравии на возведение в стране атомной электростанции, однако само решение остается за королевством.

В настоящее время помимо государств, в которых строительство завершено или находится в процессе, Росатомом обсуждаются или заключены предварительные соглашения о строительстве энергоблоков в таких странах, как Бразилия, Вьетнам, Киргизия, Лаос, Монголия, Мьянма, Нигерия, Саудовская Аравия, Шри-Ланка.