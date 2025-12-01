Россия предложила Саудовской Аравии начать поставки СПГ

Участие компаний королевства в российских СПГ-проектах не обсуждается, отметил вице-премьер РФ Александр Новак

ЭР-РИЯД, 1 декабря. /ТАСС/. Россия предлагает Саудовской Аравии начать поставки СПГ, участие компаний королевства в российских СПГ-проектах не обсуждается. Об этом журналистам сказал вице-премьер России Александр Новак.

"Конкретно это не обсуждали (участие в СПГ-проектах России - прим. ТАСС). Мы нашим коллегам предлагаем в случае их заинтересованности поставлять природный газ", - сказал он.

РФ и Саудовская Аравия в понедельник провели совместный инвестиционный и бизнес-форум в рамках межправкомиссии стран по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Новак назвал Саудовскую Аравию одним из основных партнеров на Ближнем Востоке, отметив, что товарооборот между странами за десять лет вырос в 10 раз и только за последний год увеличился на 85%.

Как сообщалось, на полях РЭН в октябре в Москве Новак провел встречу с министром энергетики Саудовской Аравии принцем Абдель Азизом бен Сальманом Аль Саудом, в ходе которой были обсуждены возможности развития совместных проектов в сферах СПГ, гидро- и атомной энергетики.