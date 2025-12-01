Стоимостной объем сделок с ценными бумагами на СПБ Бирже за ноябрь снизился на 15%

Количество активных счетов инвесторов в режиме основных торгов в ноябре уменьшилось до 1,62 млн

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Стоимостной объем сделок с ценными бумагами российских компаний на СПБ Бирже в ноябре 2025 года снизился по сравнению с предыдущим месяцем на 14,94%, до 144,87 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-службе торговой площадки.

"Стоимостной объем сделок в режиме основных торгов с ценными бумагами российских компаний на СПБ Бирже по итогам ноября 2025 года составил 144,87 млрд рублей. Это на 14,94% меньше, чем в октябре 2025 года (170,31 млрд рублей), и в 31,1 раза превышает показатель ноября 2024 года (4,66 млрд рублей)", - говорится в сообщении.

При этом, по данным площадки, количество активных счетов инвесторов в режиме основных торгов в ноябре уменьшилось до 1,62 млн, что на 6,43% меньше, чем в октябре (1,73 млн счетов). Участники торгов заключили в ноябре 51,29 млн сделок, что на 20,74% меньше по сравнению с октябрем (64,72 млн сделок).

Среднедневной объем торгов в будние дни ноября составил 6,79 млрд рублей, что на 5,19% меньше, чем в октябре (7,16 млрд рублей). С учетом выходных дней среднедневной объем торгов составил 4,83 млрд рублей (в октябре - 5,49 млрд рублей). Доля объема торгов по выходным дням составила 6,3% (9,12 млрд рублей) от общего объема торгов за месяц.

В сообщении также отмечается, что стоимостной объем сделок на "СПБ фьюче" в режиме основных торгов с расчетными фьючерсными контрактами составил 20,49 млн рублей. Количество сделок составило 8,29 тыс.