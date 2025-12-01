В Вологодской области "Красное&Белое" перепрофилируют в "КБ-продукты"

По данным главы региона Георгия Филимонова, продолжает переформатирование и региональная сеть "Северный градус"

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Федеральная сеть алкомаркетов "Красное&Белое" перепрофилирует свои торговые точки в Вологодской области в "КБ-продукты", ребрендинг запущен. К 15 декабря в регионе не останется ни одного "Бристоля" в прежнем формате, сообщил губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.

"К 15 декабря на Вологодчине не останется ни одного "Бристоля". Компания активно работает над перепрофилированием сети алкомаркетов, выполняет достигнутые договоренности. Еще 20 магазинов "Б-продукты" появятся в регионе в ближайшее время - новые вывески уже поступили. К середине месяца эту работу полностью завершат. <…> Отмечу, что торговая сеть "Красное&Белое" также запускает перепрофилирование торговых точек в "КБ-продукты", - сообщил Филимонов в своем Telegram-канале.

По данным главы региона, продолжает переформатирование и региональная сеть "Северный градус": за прошлую неделю заменили вывески и полностью изменили ассортимент в торговых точках в Устюжне, Чагоде и Кириллове. Продолжен демонтаж вывесок алкомаркетов. За прошлую неделю убрали шесть конструкций сети "Красное&Белое" в Великом Устюге, Никольске и Тотьме.

На сегодня 444 алкомаркета из 610 закрылись, прекратили продажу алкоголя или сменили формат, в том числе в Вологде 97 торговых точек из 118, в Череповце - 246 магазинов из 265. На контроле остаются 40 "наливаек". Закрылся 191 магазин по продаже вейпов из 316, в том числе шесть прекратили работу на прошлой неделе, добавил губернатор.

С 1 марта этого года розничная продажа алкоголя по будням разрешена в Вологодской области с 12:00 до 14:00 мск и без таких ограничений в заведениях общепита с соответствующей лицензией, а также повсеместно в выходные и особые праздничные дни - новогодние каникулы, День Защитника Отечества, Международный женский день и День Победы.