Сочинский "Дагомыс" открылся для гостей после пандемийных ограничений

Комплекс готов принимать единовременно около 2 тыс. гостей

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Оздоровительный комплекс "Дагомыс" в Сочи, закрывшийся во время пандемии коронавируса из-за эпидемиологических ограничений, открылся для отдыхающих, сообщили ТАСС в пресс-службе Управления делами президента Российской Федерации.

"Дагомыс" после почти пятилетнего перерыва встретил первых гостей 1 декабря", - сказали в пресс-службе. В управделами рассчитывают, что в ближайшее время количество отдыхающих будет расти и достигнет пика к следующему теплому сезону. Всего здесь 1 003 номера, комплекс готов принимать единовременно около 2 тыс. гостей.

Оздоровительный комплекс расположен на территории старинного дендропарка площадью 30 га, в 300 м от моря. Протяженность морской набережной составляет 1,1 км. В "Дагомысе" работает медицинский центр с лечебно-диагностической и реабилитационной базой.

История "Дагомыса" началась в конце XIX века, когда в 1870 году эти земли приобрел Департамент уделов для царя Александра II с дальнейшей передачей по наследству Александру III и Николаю II. Место было выбрано из-за особого микроклимата: летом здесь прохладнее, чем в других местах черноморского побережья. В 1872 году на площади 2 500 десятин было основано крупное хозяйство, молочная ферма, высажены фруктовые сады, декоративные растения, для крестьян построен небольшой поселок. Управлял царским имением князь Григорий Успенский. Большая часть парка сохранилась до сих пор.

27-этажный гостиничный комплекс в форме трилистника был построен в 1982 году и принадлежал Госкоминтуристу, в 1994 году был передан в ведение Управделами президента РФ. Перед Олимпиадой 2014 года в комплексе завершилась масштабная реконструкция.