"Газпром-медиа холдинг" отразил серию DDoS-атак на цифровые активы

Сервисы продолжили работать в штатном режиме, сообщил заместитель генерального директора холдинга, глава цифровых активов Сергей Косинский

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Холдинг "Газпром-медиа" зафиксировал рост DDoS-атак на свою цифровую инфраструктуру, все они были успешно отражены, сообщил заместитель генерального директора "Газпром-медиа холдинга", глава цифровых активов Сергей Косинский.

"С 24 ноября мы зафиксировали рост DDoS-атак на инфраструктуру цифровых активов. Все атаки были отражены нашими специалистами - сервисы продолжили работать в штатном режиме, и пользователи не ощутили никакого влияния", - заявил он журналистам.

Косинский также отметил, что системы кибербезопасности холдинга демонстрируют высокую устойчивость и эффективность. По его словам, инфраструктура постоянно находится под мониторингом, а специалисты анализируют все возможные угрозы для обеспечения бесперебойной работы цифровых сервисов.