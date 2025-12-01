В Чувашии запустили новый комплекс по обработке ТКО

Объект возвели по национальному проекту "Экологическое благополучие"

ЧЕБОКСАРЫ, 1 декабря. /ТАСС/. Новый комплекс по обработке твердых коммунальных отходов (ТКО), в строительство которого направлено около 500 млн рублей, начал прием отходов в Канашском округе Чувашии. Это позволит увеличить обработку образуемых отходов в республике на 10%, сообщило Минприроды Чувашской Республики.

"В Канашском муниципальном <…> запущен в промышленную эксплуатацию новый комплекс по обработке твердых коммунальных отходов. <…> Объект обеспечит обработку еще 10% образуемых отходов в республике. За короткий срок проделана колоссальная работа по воплощению в жизнь комплекса обработки [ТКО] общей стоимостью около 500 млн рублей", - говорится в сообщении.

По данным министерства, уже начали принимать отходы из Канашского округа. Было отмечено, что в ближайшее время на обработку будут направлять ТКО из Цивильского и Красноармейского округов, ранее отходы из данных муниципалитетов вывозили на захоронение. "Комплекс позволит обеспечить сортировку до 30 тыс. тонн [ТКО], <…> отделяя полезные фракции, [в том числе] пластик, стекло, бумагу и металл для дальнейшей переработки и повторного использования", - уточнили в министерстве.

Комплекс возвели по национальному проекту "Экологическое благополучие". Было отмечено, что в 2026 году планируется ввод в эксплуатацию еще двух мусоросортировочных комплексов - в Батыревском и Моргаушском муниципальных округах.