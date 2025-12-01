Костин: текущий курс рубля невыгоден ни бюджету, ни экспортерам

Продажу валюты, юаней правительством надо прекратить, отметил глава ВТБ

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Укрепление рубля связано прежде всего со снижением импорта, и такой курс не устраивает ни бюджет, ни российских экспортеров, заявил глава ВТБ Андрей Костин в интервью агентству Reuters в преддверии форума "Россия зовет!".

"Там несколько факторов. Прежде всего - низкий импорт. Продажу валюты, юаней правительством тоже надо прекратить. Вот, пожалуй, и все. Я вообще сегодня не очень понимаю, как формируются курсы. Наверное, через юань. Долларовый курс на бирже не формируется. И ЦБ смотрит на отдельные сделки банков. Сегодняшний курс, конечно, не устраивает ни бюджет, ни экспортеров", - сказал Костин, комментируя предпосылки, которые привели к укреплению рубля.

"У всех спрос на валюту упал, даже граждане перестали доллары накапливать", - добавил он.

В ноябре 2025 года рубль укрепился по отношению к юаню: курс китайской валюты на Московской бирже 28 ноября снизился на 3,01% по сравнению с уровнем 31 октября.

