Эксперт Басов: отказ от энергоносителей РФ повлек финансовый кризис муниципалитетов ФРГ

Причинами таких кризисов становились последствия таких значимых событий, как воссоединение Германии в 1990 году, мировой финансово-экономический кризис 2008-2009 годов, а также пандемия COVID-19, подчеркнул доцент департамента зарубежного регионоведения факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Отказ Германии от закупок российских энергоносителей повлек финансовый кризис муниципалитетов федеративной республики. Такое мнение высказал в своей колонке для ТАСС доцент департамента зарубежного регионоведения факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ, старший научный сотрудник ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН Федор Басов.

"Нынешний кризис местных и муниципальных финансов стал следствием продолжающейся с 2023 года рецессии немецкой экономики и инфляции, вызванных в первую очередь отказом Германии от закупок российских энергоносителей", - сказал он.

Басов отметил, что финансовые сложности немецких муниципалитетов возникали неоднократно на протяжении истории. Их причинами становились последствия таких значимых событий, как воссоединение Германии в 1990 году, мировой финансово-экономический кризис 2008-2009 годов, а также пандемия COVID-19. Однако, как подчеркнул аналитик, именно этот кризис муниципальных финансов называют самым серьезным со времен образования ФРГ в 1949 году.

"Несмотря на то, что в последние годы доходы немецких муниципалитетов стабильно растут, расходы обгоняют этот процесс. То есть главной причиной долгового кризиса немецких городов и местных общин является высокая инфляция, которая делает слишком дорогими затраты на содержание и развитие инфраструктуры, - за которые отвечает в первую очередь местная власть, - а также на заработные платы", - добавил он.

Басов обратил внимание на то, что одновременно популярность канцлера ФРГ Фридриха Мерца и его правительства бьет негативные рекорды. "В частности, одобряют работу канцлера всего 23% немцев, следует из опроса института Forsa для телеканалов NTV и RTL, - отметил эксперт. - Это ли ни свидетельство в том числе и экономической ситуации в стране".