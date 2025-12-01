Костин выступил за равный подход к банкам на маркетплейсах

Конкуренция растет со стороны молодых банков, отметил глава ВТБ

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Глава ВТБ Андрей Костин высказался за обеспечение равных условий для всех банков, работающих на маркетплейсах. Об этом он заявил в интервью агентству Reuters в преддверии инвестиционного форума "Россия зовет!".

"Конкуренция растет со стороны молодых банков, созданных маркеплейсами, а классические банки только поняли, что упустили момент. Россия - единственная страна в мире, где платформам разрешено иметь собственные банки. В США, в Китае законы серьезно ограничивают возможность функционирования маркетплейса и банка в одной структуре. Но я спокойно отношусь к нашим коллегам. Единственный принцип - должен быть равный подход. А так - пусть развиваются, никто не против скидок, все любят кешбэки и скидки. Думаю, разумное решение будет найдено", - сказал Костин.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что стоимость товаров на маркетплейсах не должна зависеть от способа оплаты. После этого руководители "Сбера", ВТБ, Т-банка, Альфа-банка и Совкомбанка направили председателю Госдумы Вячеславу Володину письмо с предложением запретить платформам прямые скидки для покупателей и бонусные программы, которые могут выступать косвенной формой финансирования.

В свою очередь основатель Wildberries и глава объединенной компании Wildberries и Russ (РВБ) Татьяна Ким в письме ЦБ, правительству и Федеральному собранию, опубликованном "Коммерсантом", предупредила, что полный запрет скидок приведет к ухудшению конкуренции, застою в бизнесе и ускорению инфляции. В Ozon сообщили ТАСС, что компания обсуждает с 17 банками участие в новой открытой программе лояльности, предназначенной для формирования выгодных цен для покупателей.

