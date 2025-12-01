ТАСС: ГД в феврале рассмотрит законопроект о продаже красивых автономеров

В случае принятия закон вступит в силу с 1 июля 2026 года

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Госдума в феврале 2026 года рассмотрит в первом чтении законопроект о легализации продажи так называемых красивых государственных регистрационных знаков на автомобиль. Об этом ТАСС сообщил источник в палате парламента.

"Принят к рассмотрению законопроект депутатов фракции "Новые люди" о легализации продажи красивых автономеров. Первое чтение запланировано на февраль", - сказал источник.

Депутаты фракции "Новые люди" внесли законопроект в конце октября. Предполагается, что размер платы за красивые номера будет устанавливать регистрационный орган. В случае принятия закон вступит в силу с 1 июля 2026 года.

Ранее на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным лидер "Новых людей" Алексей Нечаев предложил начать продажу красивых номеров для автомобилей на "Госуслугах". Путин в ответ заявил, что не видит проблемы в этом.