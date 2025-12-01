На Луганском протезно-ортопедическом заводе создадут филиал ЦИТО Ростеха

Центр поможет обеспечить ветеранов СВО самыми современными протезами

Редакция сайта ТАСС

ЛУГАНСК, 1 декабря. /ТАСС/. Филиал Центра инновационных технологий в ортопедии (ЦИТО) госкорпорации "Ростех" появится на базе Луганского протезно-ортопедического завода, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.

"Создадим в республике новый современный реабилитационный центр для ветеранов СВО. Вместе с госкорпорацией "Ростех" и государственным фондом "Защитники Отечества" повышаем доступность высокотехнологичного протезирования в регионе, - написал Пасечник в своем Telegram-канале. - Центр планируем создать на базе Луганского протезно-ортопедического завода, который станет филиалом ЦИТО госкорпорации "Ростех".

Он добавил, что соответствующее трехстороннее соглашение подписал глава регионального кабмина Егор Ковальчук в Москве. Центр поможет обеспечить ветеранов самыми современными протезами, разработанными ЦИТО Ростеха, и выстроить на эталонном уровне комплексную реабилитацию пациентов в пределах ЛНР.

"Обеспечение высокотехнологичными протезами ветеранов СВО, получивших тяжелые ранения, - важная часть их реабилитации. Для решения этой задачи в регионе привлекаем все возможные ресурсы, в том числе и федеральные", - заключил Пасечник.

В Совете Федерации фонд "Защитники Отечества", госкорпорация "Ростех" и семь регионов, включая ЛНР, подписали трехсторонние соглашения для совместного создания центров высокотехнологичного протезирования и реабилитации - филиалов ЦИТО Ростеха.