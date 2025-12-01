МЭР: отмена виз позволит увеличить турпоток из Саудовской Аравии в три раза

По словам главы Минэкономразвития Максима Решетникова, развитие туризма с королевством было одним главных приоритетов для РФ в последние два года

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Отмена виз между Россией и Саудовской Аравией позволит к 2030 году увеличить туристический поток из королевства в три раза, сообщили в Минэкономразвития РФ.

Соглашение о полной взаимной отмене виз для владельцев всех типов паспортов подписали на Российско-саудовском деловом форуме вице-премьер РФ Александр Новак и министр иностранных дел Саудовской Аравии принц Фейсал бен Фархан Аль Сауд. Теперь граждане обеих стран смогут находиться на территории государства-партнера без виз до 90 дней в течение года при наличии действующего заграничного паспорта.

"Все эти меры, по оценкам Минэкономразвития, позволят утроить туристический поток и привлечь в Россию до 1,5 млн гостей из стран Персидского залива к 2030 году", - говорится в сообщении министерства.

По словам главы Минэкономразвития Максима Решетникова, развитие туризма с Саудовской Аравией было одним главных приоритетов для РФ в последние два года. "Плотно сотрудничали с туристическими и транспортными властями, туроператорами Саудовской Аравии. Провели бизнес-миссии, презентации регионов, организовали национальный стенд на туристической выставке в Эр-Рияде в 2024 году", - отметил он.

Подписание соглашения станет мощным стимулом для развития туризма в ближайшие годы. "Уже сейчас, до полной отмены виз, благодаря активной совместной работе въездной турпоток из Саудовской Аравии в Россию вырос в 10 раз за два года", - указали в министерстве.

Важным фактором стали и прямые авиаперелеты: с сентября между Москвой и Эр-Риядом выполняется шесть регулярных рейсов в неделю, а в ближайшее время планируется расширение частоты и географии полетов, включая направления в Санкт-Петербург, Казань и Сочи.

Для продвижения туристических возможностей России в 2026 году в Эр-Рияде запланировано проведение "Дней российского туризма" с широкой деловой и культурной программой.