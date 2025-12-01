"Металлоинвест" размещает рублевые облигации на 20 млрд рублей на пять лет

Техническое размещение на Московской бирже запланировано на 8 декабря

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. "Металлоинвест" закрыл книгу заявок по размещению биржевых облигаций по открытой подписке на общую сумму 20 млрд рублей со сроком обращения пять лет, говорится в сообщении компании.

При этом спрос превысил планируемый объем выпуска в два раза, что позволило увеличить объем размещения и снизить ставку купона с уровня ключевой ставки плюс 190 базисных пункта до уровня ставки плюс 180 базисных пункта.

Техническое размещение на Московской бирже запланировано на 8 декабря 2025 года.

Как отмечается в сообщении, выпуск на пятилетний срок стал одним из самых долгосрочных размещений рублёвых облигаций с плавающей ставкой за последнее время.

"Металлоинвест" является мировым лидером в производстве товарного горячебрикетированного железа, вторым крупнейшим в мире производителем окатышей, а также крупнейшей железорудной компанией в России и СНГ.

Разведанные запасы железной руды по JORC составляют 15,4 млрд тонн.