Киев забронировал рекордный объем газа с момента запуска Трансбалканского коридора

Показатель составил 1,2 млн куб. м

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Украинские трейдеры забронировали поставку 1,2 млн куб. м природного газа в сутки из Греции в декабре - это самый высокий показатель с момента запуска Трансбалканского коридора. Об этом сообщила экс-министр энергетики страны Ольга Буславец.

"Согласно результатам аукциона RBP от 24 ноября, забронированные мощности для импорта природного газа из Греции на Украину через Route 1 удвоились в декабре до 1,2 млн куб. м в сутки. Операторы предлагали 2,2 млн куб. м в сутки, из которых 60% было зарезервировано - самый высокий уровень с момента запуска маршрута. В ноябре количество бронирований было вдвое меньше", - написала она на своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

По словам Буславец, продолжаются консультации по новым маршрутам поставок - Route 2 и Route 3. Украинская компания "Нафтогаз" договорилась с Грецией об импорте газа на отопительный сезон одним из этих маршрутов, отметила бывший министр. "С июля Route 1 доставил на Украину около 32 млн кубометров газа", - добавила Буславец.

Проблема газового дефицита на Украине возникла после того, как 1 января транзит российского газа в Европу через газотранспортную систему страны был полностью остановлен из-за отказа Киева продлевать соглашение с "Газпромом". С начала июля Украина впервые стала импортировать газ по Трансбалканскому коридору - системе газопроводов от терминалов сжиженного газа в Греции через Болгарию, Румынию и Молдавию до границы с Украиной в Одесской области. В итоге Киев вынужден закупать топливо на европейском рынке по высоким ценам.