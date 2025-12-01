Росфинмониторинг готовит изменения в критерии подозрительных операций

Предложения проходят обсуждение с Банком России

МОСКВА, 1 декабря /ТАСС/. Росфинмониторинг совместно с участниками антиотмывочной системы готовит изменения в критерии подозрительных операций. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Росфинмониторинга.

"Работа по совершенствованию критериев подозрительных операций ведется Росфинмониторингом совместно с субъектами антиотмывочной системы на постоянной основе в целях своевременного реагирования на трансформацию инструментов и каналов, используемых недобросовестными участниками рынка для совершения сомнительных операций", - рассказали в пресс-службе.

Это дает возможность субъектам первичного финансового мониторинга повысить качество проводимого риск-анализа своих клиентов и совершаемых ими операций, отметили там.

В пресс-службе добавили, что будущие изменения предполагают как уточнение действующих критериев, так и дополнение новыми. В настоящее время предложения проходят обсуждение с Банком России. Ожидается, что обновленные критерии будут приняты в предстоящем году.

Также в пресс-службе констатировали, что "сфера незаконного оборота наркотических средств сохраняет высокий уровень угрозы для безопасности граждан и государства в целом".