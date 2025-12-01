Evolute в 2026 году планирует увеличить выпуск электромобилей и гибридов в два раза

Объем производства по бренду в 2025 году, по предварительной оценке, составит 3,5 тыс. штук

Редакция сайта ТАСС

ЛИПЕЦК, 1 декабря. /ТАСС/. Липецкий автозавод планирует по итогам 2025 года выпустить около 3,5 тыс. автомобилей Evolute, а в 2026 году увеличить их производство более чем в два раза, сообщил журналистам руководитель отдела спецпроектов предприятия Василий Чеботарев.

Производство электромобилей и гибридов под брендом Evolute было запущено на заводе в Липецкой области в октябре 2022 года.

"Объем производства по бренду Evolute в 2025 году, по предварительной оценке, составит 3,5 тыс. штук. Мощность завода в Липецке в целом позволяет производить до 100 тыс. автомобилей в год - у нас есть еще довольно большой запас, к которому мы стремимся. Это будет достигаться в том числе за счет модернизации производства и строительства новых корпусов", - сказал Чеботарев.

По его словам, в 2026 году липецкий автозавод планирует произвести 8 тыс. автомобилей Evolute. Таким образом, в 2026 году завод увеличит выпуск машин Evolute более чем вдвое.

Чеботарев также напомнил, что производство электрического седана Evolute i-Pro, в прошлом - самой доступной и популярной модели бренда в России, прекращено.

"Evolute i-Pro был нашим "первенцем", и до недавнего времени - самым доступным электромобилем на российском авторынке. Его стоимость с учетом субсидии составляла порядка 1,5 млн рублей. На этой машине начинали ездить таксисты. Было некоторое количество недовольных клиентов, но со временем машина полюбилась, к ней привыкли и стали активно на ней ездить. Тем не менее, приходит просто цикл смены модельного ряда для постановки в производство чего-то более современного. Все-таки Evolute i-Pro - машина сильно не новая, несмотря на свои неплохие технические характеристики и честный запас хода до 400 км", - заключил Чеботарев.