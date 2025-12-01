Из Петербурга направили резервный поезд вместо задерживающегося "Сапсана"

Северо-Западная транспортная прокуратура начала проверку

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 декабря. /ТАСС/. Резервный состав направлен из Санкт-Петербурга в Москву вместо "Сапсана", который задержался в Ленинградской области по техническим причинам. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

"Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку по факту остановки поезда Санкт-Петербург - Москва. По предварительным данным, в 21:18 [мск] по технической причине на перегоне Тосно - Ушаки остановился поезд № 785. <…> Для продолжения поездки направлен резервный поезд", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ведомство проводит проверку исполнения законодательства о безопасности движения при эксплуатации железнодорожного транспорта и соблюдения прав пассажиров. Кроме того, в круглосуточном режиме работает мобильная приемная Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Согласно расписанию, поезд отправляется из Санкт-Петербурга в 20:50 мск. На Ленинградский вокзал в Москве он должен прибывать в 00:50 мск.