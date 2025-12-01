Госдеп одобрил обучение пилотов и обслуживание вертолетов для Эр-Рияда

Общая стоимость услуг оценивается в $1 млрд

Редакция сайта ТАСС

ВАШИНГТОН, 2 декабря. /ТАСС/. Госдепартамент разрешил возможное предоставление Саудовской Аравии услуг по подготовке пилотов, обслуживанию вертолетов и иной материально-технической поддержке на сумму $1 млрд. Об этом сообщило Агентство по сотрудничеству в области безопасности Пентагона, отвечающее за поставки военной техники и оружия за рубеж по межправительственным контрактам.

Как следует из его заявления, внешнеполитическое ведомство США одобрило предоставление королевству услуг на $500 млн по подготовке пилотов вертолетов, а также по обеспечению связанного с этим оборудования. Речь идет о вертолетах AH-64E Apache, CH-47F Chinook, UH-72A Lakota, UH-60L Black Hawk и UH-60M Black Hawk. США также одобрили предоставление королевству услуг стоимостью около $500 млн по техническому обслуживанию вертолетов различного типа.

Кроме того, Госдеп разрешил предоставление Бахрейну услуг по обслуживанию и оснащению самолетов F-16 на сумму $445 млн.

Вашингтонская администрация уже уведомила Конгресс об этих решениях. У законодательного органа теперь есть 30 дней на рассмотрение потенциальных сделок и их возможное блокирование. Пентагон заверил, что предоставление упомянутых услуг не повредит боеготовности США.

Американский президент Дональд Трамп 18 ноября заявил, что США предоставили Саудовской Аравии статус основного союзника Вашингтона вне НАТО, а также подписали с королевством стратегическое соглашение в сфере обороны. Включение других стран в число основных союзников Вашингтона вне НАТО облегчает для США сотрудничество в военной сфере с ними. Этот статус не предусматривает обязательств по взаимной обороне.

Белый дом ранее заявил, что США планируют продать Саудовской Аравии значительные объемы вооружений, включая истребители-бомбардировщики пятого поколения F-35, а также около 300 танков.