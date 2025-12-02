В ГД просят отменить доплату за площадь при переселении из аварийных домов

Мера позволит урегулировать ситуацию, когда новое жилье не совпадает по площади со старым из-за типовых планировок, отметила глава комитета Госдумы Яна Лантратова

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова (СР) направила письмо министру строительства и ЖКХ РФ Иреку Файзуллину с предложением освободить граждан от обязательной доплаты за увеличение площади жилого помещения до 7 кв. м при переселении из аварийного жилья по официальным региональным программам. Документ есть в распоряжении ТАСС.

Как отмечается в письме, на практике отсутствует единообразие подходов к ситуации, когда площадь предоставляемого жилья превышает площадь аварийного. Это, отмечает депутат, приводит к спорам между гражданами и органами власти, включая судебные разбирательства, и затягивает сроки реализации программ. "Региональная практика показывает высокую степень неоднородности: в одних субъектах собственники вынуждены производить доплату за каждый избыточный квадратный метр, в других - соответствующие издержки компенсируются за счет бюджета либо средств застройщика", - отметила Лантратова.

"Предлагается ввести нормативное положение о недопущении обязательной доплаты со стороны переселяемых граждан за увеличение жилой площади в пределах до 7 квадратных метров включительно при переселении по официальной региональной адресной программе из помещений, признанных аварийными", - написала парламентарий.

По ее словам, мера позволит урегулировать ситуацию, когда новое жилье из-за типовых планировок не совпадает по площади со старым, что приводит к требованиям к гражданам по софинансированию разницы. "Предлагаемая модель устанавливает четкий принцип: если площадь предоставляемого жилого помещения превышает площадь аварийного в пределах до 7 кв. м включительно, указанная разница не подлежит оплате со стороны собственника", - добавила парламентарий.

Лантратова также уточнила, что установленный порог не создает условий для злоупотреблений, так как ограничен рамками обязательного переселения и учитывает разброс типовых планировок квартир. Применение механизма, по ее словам, позволит сократить число отказов от переселения, ускорить реализацию программ и уменьшить судебную нагрузку, не создавая значительной нагрузки на региональные бюджеты.