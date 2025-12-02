"Норникель" изучает возможность участия в проектах в Саудовской Аравии

Компания также изучает другие возможности участия в проектах за пределами России, сообщил вице-президент организации Антон Берлин

ЭР-РИЯД, 2 декабря. /ТАСС/. "Норникель" изучает возможность участия в проектах по металлургии в Саудовской Аравии наряду с проектами в других странах. Об этом сообщил ТАСС вице-президент - руководитель сбытового дивизиона "Норникеля" Антон Берлин.

"Пока нет, пока мы просто изучаем [возможности]. Здесь очень большая программа в рамках стратегии 2030, которая предлагает много преференций и льгот, мы ее изучаем", - сказал он, отвечая на вопрос о том, планирует ли компания строительство завода в Саудовской Аравии. Берлин также добавил, что "Норникель" изучает и другие возможности участия в проектах за пределами России.

Он подчеркнул, что у Саудовской Аравии есть амбиции стать центром переработки металлов. "В стране есть добыча полезных ископаемых, в первую очередь медь, золото. Они хотят здесь делать переработку, есть целый список предпочтительных металлов. Это часть опубликованной стратегии", - уточнил Берлин.

По его словам, компания изучает потенциальные проекты, потому что в стране есть четыре кластера, где предлагается промышленное производство. "В них предусмотрен льготный налоговый режим, подведена инфраструктура: энергетика, газ, подача воды, очистка сточных вод, газовая станция, то, что используют в производстве. По сути, инвестору надо построить только непосредственно свои переделы", - добавил Берлин.

"Норильский никель" - диверсифицированная горно-металлургическая компания, являющаяся крупнейшим в мире производителем палладия и высокосортного никеля. Производственные подразделения группы компаний "Норильский никель" расположены в России в Норильском промышленном районе, на Кольском полуострове и в Забайкальском крае, а также в Финляндии.

Основные акционеры "Норникеля" - "Интеррос" Владимира Потанина (владеет 37% акций) и "Русал", основанный Олегом Дерипаской (26,39% акций).