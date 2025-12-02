Kia Corporation зарегистрировала еще один товарный знак в России

Компания подала заявку 6 сентября 2024 года из Южной Кореи

Редакция сайта ТАСС

© Василий Федосенко/ ТАСС

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Южнокорейская автомобилестроительная компания Kia Corporation зарегистрировала товарный знак "KIA. КИА проверено с пробегом" в России, выяснил корреспондент ТАСС.

Заявка на регистрацию знака была подана в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент) 6 сентября 2024 года из Южной Кореи. Товарный знак регистрируется по классу № 42 международной классификации товаров и услуг (МКТУ), который включает, в том числе услуги по обеспечению качества и контроля качества, услуги по сертификации подержанных автомобилей.

Дата истечения действия товарного знака в РФ - 6 сентября 2034 года.

Ранее компания Kia Motors, ушедшая с российского рынка, зарегистрировала пять товарных знаков. Среди них - "Kia my mobility", "A better way to go green light" и "Kia edition plus".

В апреле 2025 года некоторые южнокорейские издания со ссылкой на источники в отрасли сообщили, что Kia включила рынок РФ в план ожидаемых продаж на среднесрочную перспективу. Как утверждали СМИ, компания планирует продать 4,1 млн автомобилей в 2030 году, из них 50 тыс. - в России. Такие планы якобы были представлены на закрытом мероприятии для инвесторов.

Позднее в южнокорейском конгломерате Hyundai Motor Group, куда входит и Kia, заявили ТАСС, что речь шла о странах СНГ, а не о России.