ДНР перевыполнила план по доходам бюджета с начала 2025 года

Показатель превысил план на 11,5 млрд рублей

ДОНЕЦК, 2 декабря. /ТАСС/. Доходы бюджета ДНР уже превысили плановые на 11,5 млрд рублей, сообщил премьер-министр республики Андрей Чертков.

"Только за 10 месяцев этого года в бюджет собрано более 77 миллиардов рублей налогов - на 11,5 миллиарда больше плана и значительно выше прошлогодних показателей", - написал Чертков.

Он отметил успехи управления Федеральной налоговой службы по республике, в частности, по выстраиванию четкой и понятной системы для налогоплательщиков. В числе главных направлений работы ФНС в ДНР - внедрение контрольно-кассовой техники и легализация налоговой базы.

В сентябре Чертков сообщал ТАСС, что ожидаемый рост доходов бюджета за три года превысит 74%.