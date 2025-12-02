Инвестпрограмму "Системного оператора" на 2026 год утвердят в ближайшее время

Она будет немного выше, чем в 2025 году, рассказал глава компании Федор Опадчий

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Инвестиционная программа "Системного оператора" на 2026 год будет утверждена Минэнерго РФ в ближайшее время. Ее объем может быть немного выше уровня текущего года. Об этом ТАСС сообщил глава "Системного оператора" Федор Опадчий в кулуарах Международного форума "Электрические сети - 2025".

"Сейчас приказ должен выйти, да. Я не могу сказать сегодня, не сегодня, но на днях должен быть. Поскольку мы живем в многолетнем тарифном регулировании, то у нас просто происходит уточнение по статьям, то есть у нас это долгосрочная программа, поэтому есть определенные корректировки, но в целом у нас стабильный размер. Плюс-минус, она, наверное, чуть побольше будет", - сказал он.