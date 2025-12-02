"Русгидро" еще не получила решение о сроке моратория на выплату дивидендов

При этом есть либерализация цен на выработку электроэнергии ГЭС на Дальнем Востоке, указал член правления группы компании Роман Бердников

МОСКВА, 2 декабря./ТАСС/. "Русгидро" не получила решение о сроке, на который будет ограничена выплата дивидендов группы, сообщил ТАСС член правления группы "Русгидро" Роман Бердников в кулуарах Международного форума "Электрические сети - 2025".

"Нет пока решения. Есть только либерализация [цен на выработку электроэнергии ГЭС на Дальнем Востоке], которую вы знаете [утвердили "Русгидро"] на правкомиссии, да, но остальных решений пока нет", - сказал он.