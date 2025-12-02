В Кузбассе только одна компания стала участником аукциона на разработку разреза

Победитель получил участок месторождения в пользование для разведки и добычи каменного угля на срок 20 лет

НОВОСИБИРСК, 2 декабря. /ТАСС/. Компания "Разрез Бачатский" стала единственным участником аукциона на право пользования недрами на участке III очереди Бачатского разреза в Кузбассе. Комиссия рекомендовала заключить с ней договор на разработку участка, следует из данных на сайте торговой площадки.

"Предоставить в установленном порядке право пользования участком недр, являвшимся предметом аукциона, и оформить лицензию на пользование недрами единственному заявителю" , - говорится в документах аукциона, организованного департаментом по недропользованию по Сибирскому федеральном округу. Итоговая цена лота составила 1,32 млрд рублей.

Победитель получил участок месторождения в пользование для разведки и добычи каменного угля на срок 20 лет. Площадь участка недр составляет 24,04 кв. км. Запасы и прогнозные ресурсы каменного угля на этой территории составляют 242,107 тыс. тонн.

АО "Разрез Бачатский" ведет добычу каменного угля в рамках двух действующих лицензий на Бачатском месторождении в Кемеровской области, которое является одним из крупнейшим в регионе по запасам и разнообразию марок угля. В пресс-службе компании ТАСС сообщили, что получение права пользования недрами на новом участке позволит более комплексно и рационально продолжить освоение Бачатского каменноугольного месторождения с объединением с уже эксплуатируемыми участками недр.

"В 2026 году планируется начать геологические работы, после чего компания приступит к выполнению проекта разработки месторождения", - уточнили в пресс-службе. Выручка компании за 2024 год составила 21,85 млрд рублей, прибыль - 812,12 млн рублей, следует из данных специализированных сервисов.

Бачатский угольный разрез расположен в Беловском городском округе Кузбасса. Общие запасы месторождения оценивались в 312 млн тонн.

О кризисе в отрасли

В Кузбассе приостановлена работа 18 угольных предприятий. В конце ноября губернатор региона Илья Середюк сообщил, что с убытками работает большинство предприятий отрасли. "Мировые цены на уголь на рынке очень низкие, и курсовая разница не в пользу работы предприятий. 75% наших угольщиков работают с отрицательной рентабельностью, а значит, - с убытком. И финансируют свою деятельность за счет текущей продажи угля и работы других активов", - сказал глава региона.

В Кузбассе в угольной отрасли заняты свыше 110 тыс. человек. В регионе работают более 150 угольных предприятий, где добывается свыше 50% всего российского угля. Предприятия отрасли являются градообразующими для большей части городов региона, а налоги от угольной отрасли формируют основную доходную часть в бюджете области.