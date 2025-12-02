Товарооборот РФ и ОАЭ за девять месяцев составил $8,9 млрд

Министр промышленности и торговли России Антон Алиханов провел рабочую встречу с послом Объединенных Арабских Эмиратов в стране Мухаммедом Ахмедом аль-Джабером

Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов © Егор Алеев/ ТАСС

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Товарооборот России и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) по итогам девяти месяцев года составил $8,9 млрд. Об этом сообщил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.

Министр промышленности и торговли РФ провел рабочую встречу с послом Объединенных Арабских Эмиратов в Российской Федерации Мухаммедом Ахмедом аль-Джабером.

"В 2023 году товарооборот достиг рекордных 10,2 млрд долларов. За девять месяцев 2025 года этот показатель составил уже 8,9 млрд долларов. Рассчитываем, что по итогам текущего года объем взаимной торговли вновь превысит 10-миллиардную отметку", - приводятся слова министра в сообщении Минпромторга.

Как отмечается в сообщении министерства, динамика торгово-экономических связей двух стран демонстрирует устойчивый рост. Так, уже реализуется ряд совместных кооперационных и инвестиционных проектов в области энергетической и продовольственной безопасности, здравоохранения, образования, транспорта, логистики и цифровых технологий.