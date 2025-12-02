Костин: долей ВТБ в Пулково интересуются два покупателя

По словам главы банка, это те, кто уже владеет аэропортами

© Александр Демьянчук/ ТАСС

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Долей банка ВТБ в аэропорту Пулково интересуются два потенциальных покупателя, которые уже владеют подобными активами, заявил журналистам глава ВТБ Андрей Костин в кулуарах форума "Россия зовет!".

"Есть у нас [потенциальные покупатели]. Интересуются в основном те, кто уже владеет аэропортами и для кого это было бы еще одним аэропортом. У нас идет процесс due diligence (комплексный аудит - прим. ТАСС), интересуются. Два, по крайней мере, есть известных товарища, которые владеют уже аэропортами", - сказал Костин.

Он отметил, что было и третье предложение, однако оно предполагало объединение активов.

"Предложение по объединению нас не интересует, мы будем продавать. Объединяться, входить миноритарием в какую-то группу уже не будем. Работа идет", - добавил Костин.

Аэропорт Пулково управляется компанией "Воздушные ворота Северной столицы" (ВВСС). В состав акционеров ВВСС входят в том числе банк ВТБ с пулом инвесторов.

