Костин: сделка по продаже "Росгосстраха" вряд ли будет закрыта до конца года

У ВТБ сейчас есть несколько заявок на этот актив, отметил глава банка

Глава банка ВТБ Андрей Костин © Вячеслав Прокофьев/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Сделка по продаже "Росгосстраха", по мнению главы ВТБ Андрея Костина, вряд ли будет закрыта до конца 2025 года. Об этом он заявил на полях инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!".

"Я думаю, до конца года это не получится. Знаете, над нами это не очень капает, потому что актив зарабатывает, стоимость его растет. Он не вычитается из капитала банка, потому что является профильным. Просто, как бы, не скажу, что он и так много в банке делал, и мы являемся акционерами "Согаза", и нам, в общем, совсем не обязательно иметь свой бизнес", - отметил он.

Также, по словам Костина, у ВТБ сейчас есть несколько заявок на этот актив. "У нас есть несколько сейчас заявок, и предыдущая заявка - она тоже как-то оживает. Поэтому будем продолжать работать, но, конечно, в этом году уже ничего не случится", - заключил он.