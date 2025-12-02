ГД одобрила в I чтении продление антисанкционного спецрегулирования в экономике

Проектом предлагается продлить его на 2026 год

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Госдума приняла в I чтении законопроект о продлении на 2026 год антисанкционного спецрегулирования в экономике. Документ был инициирован правительством РФ.

Проектом предлагается продлить специальное антисанкционное регулирование в экономике на 2026 год. Продлеваются полномочия кабмина по установлению особенностей оценки соответствия выпускаемой в обращении на территории РФ продукции требованиям техрегламентов и обязательным требованиям, а также особенностей организации и осуществления видов государственного контроля (надзора), муниципального контроля.

Также полномочия правительства будут продлены в части установления особенностей разрешительной деятельности, направленных на утверждение перечня товаров (групп товаров), в отношении которых не могут применяться отдельные положения Гражданского кодекса РФ о защите исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, выраженные в таких товарах, и средства индивидуализации, которыми такие товары маркированы; вступления в силу нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования и принимаемых в целях снижения негативных последствий введения в отношении Российской Федерации ограничительных мер экономического характера и повышения устойчивости развития экономики; особенностей обращения лекарственных препаратов для медицинского применения, медизделий.

Как пояснил член комитета Госдумы по МСП Алексей Говырин (фракция "Единая Россия"), речь идет о решениях, которые появились после 2022 года, когда из-за внешних ограничений сломались привычные цепочки поставок, выросли сроки доставки грузов и стало сложнее завозить в страну технику, комплектующие, лекарства. "Сейчас эти временные меры действуют до конца 2025 года, и без нового закона в 2026 году бизнес снова упрется в старые процедуры, длинные согласования и циклы всевозможных проверок. Документ сохраняет право правительства продлевать разрешения и лицензии без лишнего хождения бизнеса по кабинетам, устанавливать упрощенный порядок для бумаг на товары, регулировать нагрузку от проверок", - рассказал Говырин.

Законопроект продлевает на 2026 год действие механизма "параллельного импорта". "Документ позволяет и в 2026 году завозить в Россию товары, от официальных поставок которых производитель отказался. Государство сможет оперативно реагировать на дефицит, открывать дополнительные каналы поставок, поддерживать наличие жизненно важных средств. Законопроект дает правительству запас инструментов на еще один год, чтобы изменения на внешних рынках меньше били по тем, кто работает, ведет бизнес, платит зарплаты и просто живет в стране", - подчеркнул он.