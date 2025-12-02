Еще 17 санаториев откроется в России к 2029 году

Новые санатории начнут работу, в частности, в Алтайском крае, на Камчатке, в Крыму и Ленинградской области

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Еще 17 санаториев откроются на территории РФ до конца 2028 года. Об этом говорится в аналитических материалах консалтинговой компании Nikoliers.

"До конца 2028 года заявлены к открытию порядка 17 санаториев с суммарным номерным фондом в 6 311. Наибольшая девелоперская активность сосредоточена в Краснодарском крае (шесть объектов) и Ставропольском крае (четыре объекта)", - говорится в материалах.

Отмечается, что также новые санатории начнут работу в Алтайском крае, на Камчатке, в Крыму, Ленинградской области и других регионах. Подавляющее большинство (81%) объектов будут находиться под управлением несетевых операторов.

Аналитики напоминают, что за последние десять лет количество санаториев в России снизилось на 11,5% (или на 197 объектов). По состоянию на конец 2024 года рынок насчитывал 1 708 объектов. Такая динамика говорит о естественном уходе устаревших и малоэффективных комплексов, заключают в компании.

"Рынок санаторно-курортных услуг характеризуется неоднородностью предложения, которое представлено реновированными объектами и относительно немногочисленными новыми проектами. Сложность ведения бизнеса в этом сегменте заключается в необходимости правильно сочетать два непростых направления - гостиничное и медицинское. Высокий порог входа сопряжен и с дефицитом компетенций в управлении, охватывающих оба этих направления", - цитируется заместитель директора департамента стратегического консалтинга Nikoliers Евгения Кулеш.