Инвестиции ДОМ.РФ в развитие Дальнего Востока превысили 1,8 трлн рублей

Около трети инвестиций приходится на Приморский край

Редакция сайта ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 2 декабря. /ТАСС/. Совокупный объем инвестиций ДОМ.РФ в развитие жилищной сферы и строительной отрасли регионов Дальнего Востока составил 1,86 трлн рублей. Об этом сообщил в ходе встречи с руководством Приморского края и девелоперами во Владивостоке заместитель генерального директора ДОМ.РФ Денис Филиппов.

"Общий объем инвестиций ДОМ.РФ в развитие жилищной сферы и строительной отрасли регионов Дальнего Востока составил 1,86 трлн рублей", - сказал он.

По словам Филиппова, только по льготным ипотечным программам, оператором которых выступает корпорация, 262 тыс. дальневосточных семей получили более 1 трлн руб. Из 62 мастер-планов, разработанных при участии компании, 12 будут реализованы в регионах ДФО. Заключено девять договоров о реализации проектов комплексного развития территорий (КРТ) в Амурской области, Забайкальском и Хабаровском краях, где планируется построить в общей сложности 2,5 млн кв. м жилья с инфраструктурой. Также в макрорегионе реализуется 13 из 55 проектов с применением инфраструктурных облигаций компании на общую сумму 46 млрд руб., а по проектам жилищно-строительной кооперации будет построено жилье для 1743 семей. По программе строительства доступного арендного жилья во всех 11 регионах ДФО профинансировано строительство 11,6 тыс. квартир, более 2 тыс. из которых уже заселены.

Около трети инвестиций ДОМ.РФ (620 млрд руб.) приходится на Приморский край, отметил Филиппов. Из 2,4 тыс. га земель, вовлеченных компанией в оборот, каждый второй участок (1,6 тыс. га) находится в Приморье. Здесь построено 1,3 млн кв. м жилья из 2 млн, сданных в эксплуатацию с использованием механизмов компании на всей территории Дальнего Востока.

В ближайшей перспективе на острове Русский во Владивостоке начнется застройка земельного участка площадью 334,18 га, добавил топ-менеджер. Массив выставлен на торги, итоги которых планируется подвести 24 декабря. Здесь предполагается построить более 350 тыс. кв. м жилья с сопутствующей инфраструктурой по проекту КРТ. Начальная цена права заключения договора КРТ составляет 91,87 млн руб. Срок реализации проекта составит 15,5 лет.

"Мы поддерживаем и будем поддерживать те строительные проекты, при реализации которых учитываются пожелания жителей, создаются объекты социальной инфраструктуры: школы, детские сады, спортивные центры. ДОМ.РФ представил именно такой проект комплексного развития на острове Русский", - приводятся в материалах компании слова губернатора Приморского края Олега Кожемяко.