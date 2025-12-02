Росатом начал модернизацию завода по обогащению урана в Томской области

На заводе разделения изотопов Сибирского химического комбината ввели в эксплуатацию первый блок высокопроизводительных газовых центрифуг поколения 9+

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Росатом начал модернизацию завода по обогащению урана в Северске. Как сообщает пресс-служба АО "ТВЭЛ" (топливный дивизион госкорпорации), на предприятии введен в эксплуатацию первый блок высокопроизводительных газовых центрифуг нового поколения.

"В городе Северске Томской области на заводе разделения изотопов Сибирского химического комбината (АО "СХК", предприятие топливного дивизиона) введен в промышленную эксплуатацию первый блок высокопроизводительных газовых центрифуг поколения 9+", - говорится в сообщении.

Техническое перевооружение завода реализуется в рамках модернизации предприятий сублиматно-разделительного комплекса топливного дивизиона с поэтапной заменой газовых центрифуг предыдущих поколений на современные высокопроизводительные машины. Завод разделения изотопов АО "СХК" - уже третье из четырех предприятий Росатома, занимающихся обогащением урана, где реализуется внедрение центрифуг ГЦ-9+. Ввод блоков новых центрифуг на разделительном производстве в Северске запланирован на 2025-2027 годы. Следующим шагом планируется техническое перевооружение на Ангарском электролизном химическом комбинате в Иркутской области (АО "АЭХК").

Газовая центрифуга работает по принципу сепаратора. Скорость вращения внутри механизма составляет полторы тысячи оборотов в секунду. Таким методом пригодный для использования и более легкий уран-235 отделяется от урана-238. Как рассказали ТАСС в компании ТВЭЛ, газовые центрифуги поколения 9+ это последнее поколение серийно эксплуатируемых российских надкритических газовых центрифуг для разделения изотопов урана. Серийно производятся в топливном дивизионе Росатома с 2017 года, с 2018-го - внедряются в промышленную эксплуатацию на предприятиях сублиматно-разделительного комплекса. В 2019 году разработка и освоение производства центрифуги 9+ были отмечены премией правительства РФ в области науки и техники. По всем основным параметрам ГЦ-9+ значительно превосходит все предыдущие поколения российских газовых центрифуг.

О предприятии

Сибирский химический комбинат объединяет четыре завода по обращению с ядерными материалами: завод разделения изотопов, сублиматный, радиохимический и химико-металлургический заводы. Одно из основных направлений работы СХК - обеспечение потребностей атомных электростанций в уране для ядерного топлива. На площадке АО "СХК" реализуется проект "Прорыв", направленный на создание новой технологической платформы атомной отрасли на базе замкнутого ядерного топливного цикла с использованием реакторов на быстрых нейтронах.