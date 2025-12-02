В Раде намерены поставить на голосование закон о бюджете 3 декабря

В первом чтении его приняли 22 октября

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Голосование о принятии закона о госбюджете Украины на 2026 год во втором и окончательном чтении должно состояться 3 декабря. Об этом сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) в Telegram-канале.

"Бюджет планируется завтра на голосование", - написал он.

В первом чтении бюджет был принят 22 октября. Окончательно Рада должна была принять закон не позднее 1 декабря. Как ранее отмечали источники издания "Экономическая правда" в парламенте, неофициальной причиной переноса даты голосования стал громкий коррупционный скандал, в котором замешаны высшие должностные лица Украины. 1 декабря агентство РБК-Украина сообщило, что сторонники Владимира Зеленского в Раде не смогли согласовать вопрос принятия госбюджета.