РСА: московские водители имеют наивысшую скидку по ОСАГО за безаварийную езду

На втором месте находится Санкт-Петербург

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Самая высокая доля водителей, имеющих максимальную скидку за безаварийную езду по ОСАГО, зафиксирована в Москве, на втором месте находится Санкт-Петербург, а на третьем - Пермский край. Об этом говорится в сообщении Российского союза автостраховщиков (РСА).

"По данным Российского союза автостраховщиков, наибольшая доля автовладельцев, имеющих максимальную скидку за безаварийную езду по ОСАГО за смещенный календарный год с 1 октября 2024 года по 30 сентября 2025 года, зафиксирована в Москве: здесь более половины автовладельцев - 51,7% - имеют минимальное значение коэффициента бонус-малус (КБМ). На втором месте по доле автовладельцев, имеющих максимальную скидку за безаварийную езду по ОСАГО, Санкт-Петербург - 49,8%. Замыкает тройку лидеров Пермский край с показателем 47,7%", - сообщил президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев, слова которого приводятся в сообщении.

По его словам, средняя доля автовладельцев, имеющих минимальное значение коэффициента бонус-малус (КБМ), в целом по стране составила 39,6%.

Также среди регионов, имеющих долю водителей за безаварийную езду по ОСАГО выше среднего по стране: Рязанская область (46,1%), Новосибирская область (45,5%), Республика Карелия (44,9%) и Тюменская область (44,5%).

При этом по данным РСА, меньше всего автовладельцев, имеющих максимальную скидку за безаварийное вождение, живет в Республике Дагестан - всего 7,6%.

"Количество автовладельцев, имеющих максимальную скидку за безаварийную езду по ОСАГО за скользящий год с 1 октября 2024 года по 30 сентября 2025 года, выросло. Так, за год этот показатель продемонстрировал рост во всех регионах страны, а в целом по России увеличился на 5 п. п. - до 39,6%. Это значит, что более трети водителей страны не становились виновниками ДТП последние десять лет. По мнению РСА, подобная положительная динамика является прямым результатом либерализации тарифов ОСАГО, ведь все больше водителей стараются ездить аккуратно и более ответственно соблюдать правила дорожного движения", - рассказал Уфимцев.