Набиуллина: ключевая ставка ЦБ эффективно сдерживает избыточный спрос

Данные показывают, что она работает, указала глава Банка России

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Текущая ключевая ставка ЦБ РФ эффективно сдерживает избыточный спрос и избыточное кредитование в экономике. Об этом на инвестиционном форуме ВТБ "Россия зовет!" заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

"Если говорить о действенности ключевой ставки, то данные показывают, что она работает. Она эффективно сдерживает избыточный спрос, избыточное кредитование", - сказала она.

При этом глава ЦБ подчеркнула, что нельзя объяснять все сложности в работе бизнеса лишь уровнем ключевой ставки.

В конце октября Банк России принял решение понизить ключевую ставку до 16,5% годовых. Следующее заседание совета директоров регулятора запланировано на 19 декабря 2025 года.

