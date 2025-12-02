В РФ продажи новых легковых автомобилей в ноябре выросли на 6%

Показатель составил 127 тыс.

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей, а также грузовиков и автобусов в ноябре текущего года снизились на 1%, составив 142,8 тыс. единиц. Это больше, чем за любой другой месяц текущего года, за исключением рекордного октября, сообщили в Минпромторге РФ.

При этом продажи новых легковых авто за отчетный месяц выросли в годовом выражении на 6% - до 127 тыс. Но это на 23% меньше, чем в октябре текущего года.

Продажи LCV в ноябре составили 8,9 тыс. штук, что на 37% и 21% меньше, чем в ноябре прошлого года и октябре текущего года соответственно. Грузовиков было продано 4,9 тыс. штук - на 46% ниже, чем годом ранее, и на 20% меньше, чем в октябре этого года. Продажи автобусов выросли в годовом выражении на 17% и составили 2,1 тыс. Прирост по отношению к октябрю 2025 года составил 36%.

"В ноябре объемы реализации автомобилей, произведенных на территории Российской Федерации, составили 80,9 тыс. штук, что на 7% больше, чем в ноябре 2024 года. Вместе с этим за месяц реализовано 61,8 тыс. импортных автомобилей - на 10,8% меньше, чем за ноябрь 2024 года. Таким образом, конкретно в ноябре доля отечественной техники уже достигла 57%", - сообщили в министерстве.

Всего в январе - ноябре 2025 года продажи новых транспортных средств составили 1,34 млн авто, что на 21% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Рынок новых автомобилей отечественного производства превысил 738 тыс., что всего на 2% меньше показателей января - ноября 2024 года, отметили в Минпромторге.

Так, объем рынка в сегменте легковых авто составил почти 1,2 млн штук (-17%), в сегменте LCV - 95,6 тыс. штук (-24%), грузовиков - 51,2 тыс. штук (-55%), автобусов - 11,6 тыс. штук (-36%). Рынок новых электромобилей составил 12,1 тыс. штук, что на 32% меньше относительно аналогичного периода 2024 года. Доля изготовленных в РФ составила 33%.

Доля российской техники по итогам 11 месяцев 2025 года выросла на 11 процентных пунктов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 55%.