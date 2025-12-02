Орешкин: все указывает на рост доступности иностранного финансирования

Она будет расти благодаря повышенному интересу инвесторов к российскому рынку, заявил заместитель руководителя администрации президента РФ

Заместитель руководителя Администрации президента РФ Максим Орешкин © Егор Алеев/ ТАСС

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Доступность иностранного финансирования, вероятно, будет расти благодаря повышенному интересу инвесторов к российскому рынку, заявил заместитель руководителя администрации президента РФ Максим Орешкин на инвестиционном форуме ВТБ "Россия зовет!".

"Все указывает на то, что сейчас пойдет обратный тренд, где-то доступность иностранного финансирования станет больше. Она может происходить в разной форме, это не обязательно традиционные инструменты финансового рынка. <…> Доступность шаг за шагом, в связи с интересом инвесторов к нашему рынку, к тем доходностям, которые есть у нашего рынка, через разные каналы будет потихонечку появляться", - сказал он.