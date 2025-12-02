МСП Банк привлек на бирже более 17 млрд рублей с начала года

Малый и средний бизнес активно осваивает фондовый рынок для развития своих компаний, сообщили в пресс-службе корпорации

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Дочерний банк Корпорации МСП - МСП Банк - с начала 2025 года выступил якорным инвестором и соорганизатором 19 выпусков биржевых облигаций предприятий малого и среднего бизнеса. Совокупный объем привлеченных средств превысил 17 млрд рублей - это почти в три раза больше, чем за аналогичный период 2024 года, сообщила пресс-служба Корпорации МСП.

"Малый и средний бизнес активно осваивает фондовый рынок для развития своих компаний. Выход на биржу не только повышает доступность долгосрочного финансирования для МСП в приоритетных секторах экономики, но и способствует росту капитализации российского фондового рынка. Действующие меры господдержки делают этот инструмент привлечения инвестиций проще и понятнее для предпринимателей, что позволяет им диверсифицировать источники финансирования для повышения устойчивости бизнеса", - приводит пресс-служба слова министра экономического развития РФ Максима Решетникова.

В Корпорации МСП отметили, что в 2025 году в МСП Банк чаще всего обращались эмитенты, работающие в сферах производства, торговли, услуг и девелопмента.

"Рынок облигаций заметно взрослеет. Доля компаний МСП с кредитным рейтингом от BBB- в портфеле банка выросла вдвое по сравнению с прошлым годом и составила 60% всех выпусков. В свою очередь повышение качества эмитентов стимулирует интерес со стороны банков и крупных брокеров - они все чаще выступают организаторами размещений облигаций МСП", - подчеркнул генеральный директор Корпорации МСП, председатель наблюдательного совета МСП Банка Александр Исаевич.