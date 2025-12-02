Танкер Midvolga 2 после атаки БПЛА своим ходом дошел до порта Синоп

Как сообщал Минтранс Турции, корабль который следовал из России в Грузию с грузом подсолнечного масла, подвергся атаке в 80 милях от побережья республики

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Танкер Midvolga 2 после атаки БПЛА в Черном море самостоятельно дошел до порта Синоп, сообщили ТАСС в Росморречфлоте.

"Судно своим ходом дошло в порт Синоп",- сказали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что атака на российское судно Midvolga 2 в Черном море была совершена БПЛА, в результате есть незначительные повреждения надстройки судна, никто не пострадал. Связь с судном и судовладельцем установлена.

Как сообщал Минтранс Турции, танкер Midvolga 2, который следовал из России в Грузию с грузом подсолнечного масла, подвергся атаке в 80 милях от побережья Турции.

По данным из открытых источников, 140-метровое судно Midvolga 2 (IMO 9735139, MMSI 273376900) построено в 2014 году и ходит под флагом России. Порт приписки - Большой порт Санкт-Петербург. Владелец - Средневолжская судоходная компания (Москва).