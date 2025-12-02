В Омске продали имущество обанкротившегося производителя лифтов

Стоимость лота составила 249,98 млн рублей

ОМСК, 2 декабря. /ТАСС/. Имущество обанкротившейся компании "ПКФ Сиблифт", которая производила лифты, продано на торгах за 249,98 млн рублей. Об этом сообщается в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (Федресурс).

"Организатор торгов - конкурсный управляющий Климентов И. С. сообщает, что с победителем торгов посредством публичного предложения №8687 по продаже имущества ООО "ПКФ Сиблифт" по лоту №1 на электронной площадке АО "Объединенная торговая площадка" <…> заключен договор купли-продажи по цене, предложенной победителем на торгах - 249 988 035,07 рублей", - говорится в сообщении.

Покупателем стала компания "Планета-центр", которая входит в тройку крупнейших в РФ производителей гибкой упаковки. Она приобрела более 2,2 тыс. единиц имущества "ПКФ Сиблифт", включая долю в праве аренды земельного участка площадью более 80 тыс. кв. м, нежилые помещения общей площадью 25,6 тыс. кв. м, товарный знак, машины, промышленное оборудование, компьютеры. Изначально стоимость лота составляла 499 млн рублей.

Единственный за Уралом производитель пассажирских лифтов был признан банкротом в марте 2023 года. На тот момент кредиторская задолженность компании составляла 5 млрд рублей. Конкурсным управляющим был назначен Иван Климентов.