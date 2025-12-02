ЦБ: банки должны быть устойчивы в любой ситуации

Нельзя ослаблять регулирование, отметила глава Банка России Эльвира Набиуллина

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Банковское регулирование ослаблять нельзя, так как банки должны быть устойчивыми в любой ситуации. Об этом на инвестиционном форуме ВТБ "Россия зовет!" заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

"Давайте мы полностью ослабим регулирование, но, на мой взгляд, этого делать нельзя. Потому что у нас, к сожалению, вот эти циклы есть, и банки, как основа финансовой стабильности, должны быть устойчивы, они должны быть устойчивы в любой ситуации", - заявила Набиуллина.

В свою очередь министр финансов России Антон Силуанов заявил, что банковское регулирование - наша броня, "а танки у нас тоже есть".

