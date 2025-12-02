"Ростелеком" рассчитывает преодолеть порог выручки в 1 трлн рублей в 2027 году

Чистая прибыль "Ростелекома" по МСФО по итогам января - сентября 2025 года снизилась на 4,2%

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. "Ростелеком" рассчитывает в 2027 году преодолеть порог выручки в 1 трлн рублей. Об этом сообщил журналистам в кулуарах инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!" президент компании Михаил Осеевский.

Он отметил, что по итогам 2025 года "Ростелеком" "будет прибыльный гарантированно".

"У нас вырастет и выручка, и EBITDA. Конечно, процентные расходы в этом году больше, поэтому на какую цифру мы выйдем, мы увидим. Мы в следующем году приблизимся, может быть, чуть-чуть не дойдем, но в 2027 году мы точно перейдем через этот рубикон", - сказал Осеевский.

Чистая прибыль "Ростелекома" по МСФО по итогам января - сентября 2025 года снизилась на 4,2% в годовом выражении и составила 18,5 млрд рублей. Выручка за девять месяцев выросла на 10% - до 602,3 млрд рублей, за III квартал - на 8%, до 208,7 млрд рублей.