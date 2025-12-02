"Автоваз" в декабре планирует реализовать более 30 тыс. Lada

Глава компании Максим Соколов отметил, что в ноябре продали чуть больше 31 тыс.

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. "Автоваз" планирует преодолеть планку в 30 тыс. авто по продажам Lada в декабре 2025 года, сообщил журналистам в кулуарах инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!" глава компании Максим Соколов.

"Мы рассчитываем, что по году выйдем на цифру 350 тыс. по продажам. В декабре будем ориентироваться продать больше 30 тыс. авто. В ноябре мы продали чуть больше 31 тыс. Это чуть меньше, чем в октябре", - сказал он.

Ранее Соколов заявлял, что "Автоваз" планирует в 2025 году продать с учетом экспорта 370 тыс. автомобилей Lada, из них около 350 тыс. - на внутреннем рынке.

