Решетников призвал дальше совершенствовать защиту прав собственности в России

Есть некоторые незакрытые страницы, подчеркнул министр экономического развития

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Министр экономического развития РФ Максим Решетников указал на необходимость дальнейшего совершенствования в России защиты прав собственности. Об этом он заявил на инвестиционном форуме ВТБ "Россия зовет!".

"[Мы] сохранили рыночный характер экономики, сохранили свободу и открытость внешнеторговой деятельности. <…> Конечно, у нас есть какие-то вопросы. Мы понимаем, что нужно дальше совершенствовать вопросы защиты прав собственности, у нас есть некоторые незакрытые страницы. Но тем не менее судебная система работает, защита прав собственности есть, конфликты, возникающие, вопросы решаются", - сказал Решетников, подчеркнув, что права инвесторов в России защищены "в должной степени".

