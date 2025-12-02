NIS объявила об остановке НПЗ Панчево из-за санкций США и отсутствия нефти

Компания отметила, что мощности будут приведены в состояние готовности к немедленному повторному запуску

Редакция сайта ТАСС

БЕЛГРАД, 2 декабря. /ТАСС/. Компания NIS ("Нефтяная индустрия Сербии") сообщила о начале процедуры остановки производственных установок нефтеперерабатывающего завода в Панчево из-за отсутствия сырой нефти, вызванного санкциями Министерства финансов США. Об этом говорится в распространенном заявлении компании.

"Остановка технологических процессов проводится по процедурам, применяемым при плановых ремонтах, и осуществляется в соответствии с законами Республики Сербия, внутренними правилами компании и самыми строгими экологическими стандартами, а также нормами безопасности и охраны труда", - отметили в NIS.

Компания подчеркивает, что мощности будут приведены в состояние готовности к немедленному повторному запуску. "Работы на НПЗ Панчево в ходе процесса остановки организованы таким образом, чтобы заводские установки были готовы к немедленному запуску, как только для этого будут созданы условия, то есть после получения информации о наличии сырой нефти. На период остановки сотрудники завода будут выполнять задачи, предусмотренные для времени плановых простоев оборудования", - указали в компании.

"NIS продолжает бесперебойные поставки нефтепродуктов на внутренний рынок благодаря заранее сформированным запасам", - заверили в пресс-службе.

В завершение NIS выразила надежду на скорейшее восстановление работы завода и разрешение санкционной ситуации. "Мы надеемся, что в максимально короткие сроки работа НПЗ Панчево будет восстановлена. Компания остается привержена усилиям по сохранению социальной стабильности для более чем 13 500 сотрудников, а также стремится в кратчайшие сроки добиться исключения из SDN (Specially Designated Nationals) - списка Министерства финансов США или получения новой специальной лицензии, которая позволит компании работать без ограничений. В этом NIS пользуется активной поддержкой государственных органов Республики Сербия", - заключили в пресс-службе.

Ранее во вторник президент Сербии Александар Вучич сообщил, что Белград не получил от США лицензию на продолжение поставок сырой нефти для нужд НПЗ Панчево. Он указал, что власти уже дали разрешение на технологическую остановку НПЗ. По словам Вучича, отсутствие лицензии означает, что предприятие вынуждено перейти в режим остановки, "поскольку другого выхода нет".

О ситуации с NIS

В январе 2025 года Минфин США включил в санкционный список "Газпром нефть", главу компании Александра Дюкова и сербскую NIS. После нескольких отсрочек ограничения вступили в силу 9 октября. Вице-премьер и министр финансов Сербии Синиша Мали на внеочередном заседании правительства 16 ноября призвал Вучича рассмотреть национализацию NIS из-за нарастающего давления и угроз для экономики страны.

Основные производственные мощности NIS находятся в Сербии, Боснии и Герцеговине, Болгарии, Румынии и Венгрии. Мажоритарными акционерами являются "Газпром нефть" (44,85% акций), Сербия (29,87%) и АО "Интэлидженс" из Санкт-Петербурга, находящаяся под управлением "Газпром капитала" (11,3%).

В Минэнерго Сербии сообщили 11 ноября, что российские владельцы NIS уведомили Управление по контролю за иностранными активами Минфина США о своей готовности передать контроль над компанией третьей стороне. 19 ноября "Нефтяная индустрия Сербии" запросила у Вашингтона новую лицензию, которая позволила бы ей вести операционную деятельность во время переговоров о смене собственников.