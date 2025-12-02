Chery отзывает в России почти 2,6 тыс. автомобилей Omoda C7

Редакция сайта ТАСС

© Allora Empire Art/ Shutterstock/ FOTODOM

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Компания "Чери автомобили Рус" объявила об отзыве почти 2,6 тыс. автомобилей Omoda C7 из-за возможных проблем с подушкой безопасности в случае ДТП, сообщили в Росстандарте.

Отзываются 672 автомобиля Omoda C7, реализованные с апреля по август 2025 года, а также 1 905 авто, находящихся на складе.

Причиной отзыва в Росстандарте назвали вероятность, что пластиковая накладка рулевого колеса может отсоединиться от корпуса фронтальной подушки безопасности, что влияет на ее раскрытие и может привести к травмам водителя и пассажиров.

"Чери Автомобили Рус" проинформирует владельцев автомобилей, подпадающих под отзывную программу. На всех автомобилях заменят пластиковую накладку руля и фронтальную подушку безопасности.

Владельцы также могут самостоятельно, не дожидаясь сообщения уполномоченного дилера, определить на сайте Росстандарта, подпадает ли их транспортное средство под отзыв, сопоставив VIN-код собственного автомобиля с перечнем машин в рамках этой отзывной программы. Все работы будут проводиться бесплатно.