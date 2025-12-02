ЛДПР предложила ввести трехлетние кредитные каникулы для бизнеса на УСН

Это позволит предпринимателям "свободно вздохнуть и адаптироваться к изменениям", считает лидер партии Леонид Слуцкий

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Группа депутатов от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким разработала законопроект, предусматривающий предоставление трехлетних кредитных каникул для предприятий, применяющих упрощенную систему налогообложения (УСН). Документ, направленный на заключение в правительство, есть в распоряжении ТАСС.

"ЛДПР предлагает ввести расширенные кредитные каникулы на весь переходный период реформы УСН, с 2026 по 2028 год, для предприятий, применяющих упрошенную систему налогообложения. Три года вместо текущих шести месяцев дадут предпринимателям свободно вздохнуть и адаптироваться к изменениям, перестроить финансовую модель и сохранить штат сотрудников", - сказал ТАСС Слуцкий.

Законопроектом предлагается внести изменения в закон "Об особенностях изменения условий договора кредита (займа) по требованию заемщика - субъекта малого и среднего предпринимательства или заемщика - физического лица, применяющего специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход". Так, предприниматели, применяющие УСН, смогут устанавливать льготный период по кредитам на срок до трех лет, но не позднее 31 декабря 2028 года. Если заемщик не укажет сроки льготного периода, они будут установлены автоматически: начало с даты подачи требования к кредитору, окончание - 31 декабря 2028 года.

Как отмечается в пояснительной записке, необходимость нововведения связана с предстоящим поэтапным снижением максимального размера доходов, позволяющего не уплачивать НДС. С 1 января 2026 года вступают в силу соответствующие изменения: порог будет уменьшен до 20 млн рублей в 2026 году, до 15 млн рублей - в 2027 году, и до 10 млн рублей - в 2028 году.

По мнению авторов инициативы, предлагаемая мера позволит обеспечить предпринимателям необходимый адаптационный интервал для перестройки финансовых моделей и стабилизации хозяйственной деятельности.