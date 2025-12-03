Путин пошутил о реакции Набиуллиной на его слова о росте капитализации

Президент, в частности, говорил о том, что необходимо повышать прозрачность и эффективность управления акционерными обществами, обратив внимание, что действовать "нужно аккуратненько", а глава ЦБ в этот момент кивнула

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в ходе форума "Россия зовет!" пошутил над реакцией главы Банка России Эльвиры Набиуллиной на его предложения по росту капитализации фондового рынка.

Президент, в частности, говорил о том, что необходимо повышать прозрачность и эффективность управления акционерными обществами. Кроме того, он поручил кабмину до конца 2026 года включить крупнейшие госкомпании в программу создания акционерной стоимости.

Путин обратил внимание, что действовать "нужно аккуратненько", и добавил: "Вот, Эльвира Сахипзадовна [Набиуллина] кивает головой, ей все нравится. Мне тоже нравится, но в современных условиях мы должны смотреть, конечно, на реальное состояние наших государственных компаний, реально учитывать все сложности, с которыми они сталкиваются". Президент подчеркнул, что "идти по этому пути безусловно нужно".

Путин добавил, что важно и дальше повышать привлекательность рынка капитала, обеспечивать приток средств и укреплять доверие инвесторов.