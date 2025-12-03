На Сахалине в 2025 году снизилось производство пиломатериалов

Это связано со снижением показателей строительства индивидуальных жилых домов и капремонта крыш, отметили в Агентстве лесного и охотничьего хозяйства региона

ХАБАРОВСК, 3 декабря. /ТАСС/. Объемы производства пиломатериалов сократились на Сахалине в этом году, это связали со снижением показателей строительства индивидуальных жилых домов и капремонта крыш многоквартирных домов. Об этом сообщили ТАСС в Агентстве лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области.

"За 10 месяцев 2025 года фактический объем производства пиломатериалов составил 44,9 тыс. кубометров, что составляет 82,7% к уровню аналогичного периода 2024 года. Снижение объемов связано преимущественно с уменьшением спроса на продукцию в условиях сокращения объемов капитального ремонта крыш многоквартирных домов, а также снижения строительства индивидуального жилья. Тенденция обусловлена ростом процентных ставок по кредитам и ипотекам вследствие повышения ключевой ставки Центрального банка РФ", - проинформировали в агентстве.

Отмечается, что производство пиломатериалов сейчас полностью покрывает спрос. При увеличении потребности предприятия готовы оперативно нарастить выпуск, подчеркнули в агентстве. В силу территориальной изолированности области продукция лесопромышленного комплекса поставляется только на внутренний рынок.

Одно предприятие в области выпускает арболит (легкий бетон на основе цементного вяжущего, органических заполнителей и химических добавок - прим. ТАСС), но в 2025 году эта продукция также не пользуется спросом в связи со снижением объемов индивидуального строительства, сообщили в агентстве.

В структуре также рассказали, что этот год отметился рекордным количеством аукционов на право заключения договоров купли-продажи лесных насаждений с субъектами малого и среднего предпринимательства. Было проведено 34 аукциона с общим объемом заготовки 78 тыс. кубометров, поступления в федеральный бюджет превысили 10,6 млн рублей, в областной - 7,5 млн рублей. Аукционы проводились на лесосеки находящиеся на территории Тымовского, Ногликского, Смирныховского лесничеств.

За аналогичный период прошлого года было проведено 25 аукционов на право заключения договоров купли-продажи лесных насаждений с общим объемом заготовки 76 тыс. кубометров. Поступления в федеральный бюджет составили 8,3 млн рублей, в областной - 1,2 млн рублей.